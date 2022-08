So lange Vorbereitung und dann die Enttäuschung: Kurz vor dem geplanten Start der Mondrakete am Montag um 14:33 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) musste die Artemis-Mission verschoben werden – zum wiederholten Mal. "Die Teams arbeiten an einem Problem mit einem Triebwerk-Leck", teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA danach mit. "Wir starten nicht, bevor alles stimmt", betonte Nasa-Chef Bill Nelson. "Dies ist ein sehr kompliziertes System und alle Dinge müssen stimmen."



Laut Missions-Chef Mike Sarafin sei es nicht gelungen, eines eines der vier Triebwerke bei der Betankung auf eine nötige Zieltemperatur zu bringen – was auch mit einem Blitzeinschlag am Sonnabend zu tun habe. "Unser Team sah dann auch ein Problem mit einem Lüftungsventil und wir dachten, dass wir etwas mehr Zeit brauchen". Dazu kam ein zunehmend schlechte Wetterprognose für das zweistündige Zeitfenster.