Frisch geschlagen ohne Ballen Bis der Baum in die Weihnachtsstube kommt, sollte er von seinem Netz befreit draußen an einer schattigen Stelle in einem Eimer mit Wasser aufbewahrt werden. Bevor er hereingeholt wird, den Stamm unten erneut ansägen, einen Weihnachtsbaumständer mit Wasser füllen. Einen Esslöffel Zucker oder Blumenfrisch hinein, Baum befestigen. Ein Platz möglichst weit weg von der Heizung und tägliches Gießen verlängern sein Leben.