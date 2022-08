Nachrichtenkonsum kann zu schwerem Suchtverhalten führen, insbesondere bei Krisen- und Konfliktthemen

Hinweis Dieser Text behandelt Symptome zu krankhaftem Suchtverhalten. Sollten Sie entsprechende Symptome bei sich feststellen, zögern Sie sich nicht, medizinische und psychologische Unterstützung einzuholen. Dabei hilft auch der kassenärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117.

Auch früher war die Welt schlecht, so ehrlich müssen wir sein. Davon erfuhren die geneigten Nachrichten-Interessierten aber meist nur zweimal am Tag: Beim Frühstück aus Radio und Zeitung, zum Feierabend aus den Abendnachrichten im ersten oder zweiten Programm. Zwischendurch schien zumindest in privilegierten Kreisen die Welt mehr oder weniger in Ordnung. Und das hatte schon so seine Vorteile, wie eine neue Untersuchung zeigt.

Die Art und Weise, wie Nachrichten ihre Konsumentinnen und Konsumenten erreichen, hat sich in den vergangenen Jahr(zehnt)en maßgeblich gewandelt. Erstens: Die Nachrichten kennen keinen Zwanzig-Uhr-Termin und keinen Redaktionsschluss mehr, sondern sind ständig aktuell abrufbar. Zweitens: Nachrichten sind in ihrer Menge unbegrenzt, da sie weder Sendezeit noch Papier an dieser Unbegrenztheit hindern. Und drittens: Nachrichten müssen ihre Konsumentinnen und Konsumenten finden, nicht andersrum. Was dazu führt, sie möglichst mit Tipp- und Klickanreizen zu versehen.

Klick die Krise

Zu diesen Klickanreizen zählt auch, stetig in Hülle und Fülle zu kommunizieren, wie sehr die Welt am Abgrund stünde – darauf weisen Forschende von der Texas Tech University hin. Die Auswahl an Verheerungen ist groß, spätestens seit diesem Jahrzehnt auch im globalen Norden: Klimakrise und ihre aktuellen Auswirkungen, Covid-19, russischer Angriff auf die Ukraine, Energiekrise, Inflation. Ihre Untersuchung legt im übertragenen Sinne nahe, dass Nachrichtenportale und -Apps künftig mit einem fetten Warnschild versehen sein müssten, das auf die gesundheitlichen Bedenken im Zusammenhang mit schlechten Nachrichten verweist. Als Problem haben die Forschenden aber nicht einen generellen, reflektierten Umgang mit der geopolitischen und klimatischen Situation auf unserem Heimatplaneten identifiziert. Sondern ein krankhaftes Suchtverhalten – Doomsday-Scrolling, so sagt man auch. Bei gewissen aktuellen Schlüsselwörtern sind Negativschlagzeilen vorprogrammiert. Auch hier macht die Menge das Gift. Aber auch die Plattformen sind in der Verantwortung. Bildrechte: MDR WISSEN

Doomsday steht für den Tag des Jüngsten Gerichts. Und Scrolling für die Aktivität, sich durch Meldungslandschaften zu bewegen, die einen nahenden Weltuntergang erahnen lassen. Und die bei Menschen mit einem besonders hohen Nachrichtenkonsum "zu einem konstanten Alarmzustand führen, ihre Überwachungsmotive in Schwung bringen und die Welt wie einen dunklen und gefährlichen Ort erscheinen lassen", sagt Studienautor Bryan McLaughlin. "Für diese Personen kann sich ein Teufelskreis entwickeln, in dem sie, anstatt sich auszuklinken, weiter hineingezogen werden, von den Nachrichten besessen sind und rund um die Uhr nach Updates suchen, um ihre emotionale Not zu lindern."

Doch das helfe nicht, sondern wirke sich negativ auf andere Lebensbereiche aus. Um das Phänomen genauer zu beschreiben, hat das Forschungsteam Umfragedaten von 1.100 US-Bürgerinnen und -Bürgern erhoben. Die mussten zu Aussagen à la "Mein Geist ist häufig mit Gedanken über die Nachrichten beschäftigt" oder "Ich bin so in die Nachrichten vertieft, dass ich die Welt um mich herum vergesse" Stellung beziehen. Hinzu kamen Fragen zu Stress- und Angstgefühlen sowie körperlichen Beschwerden wie Müdigkeit, Schmerzen, Konzentrationsschwäche und Magen-Darm-Problemen.

