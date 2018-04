Bereits in den 1970er-Jahren entdeckte Ronald Konopka am California Institute of Technology (Caltech), dass eine Reihe Gene unsere innere Uhr regulieren. Er forschte damals an Fruchtfliegen.



Sie waren auch das bevorzugte Forschungsobjekt der Chronobiologen Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael Young. Sie knüpften an Konopkas Forschung an und schafften es, bestimmte Fruchtfliegen-Gene zu isolieren und sie weiter zu untersuchen.



Darin fanden sie die Bauanleitungen für verschiedene Proteine die den inneren Takt der Lebewesen vorgeben. 2017 erhielten die drei Wissenschaftler dafür den Medizin-Nobelpreis.