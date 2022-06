Welcher Planet ist wann zu sehen?

Venus beherrscht den Morgenhimmel. Kurz nach der Monatsmitte wechselt sie aus dem Sternbild Widder in den Stier, wobei sie immer nördlichere Positionen einnimmt. Der Morgenstern geht zu Monatsbeginn kurz vor 4 Uhr auf, Ende Juni bereits 20 Minuten früher.

Mars im Gebiet Fische und Walfisch nimmt merkbar an Helligkeit zu. Sein Aufgang erfolgt immer früher, am Monatsende erscheint er bereits eine Viertelstunde vor 2 Uhr morgens. Jupiter wird zum Planeten der zweiten Nachthälfte. Der Riesenplanet geht am 1. Juni knapp vor drei Uhr morgens auf, Ende Juni schon fünf Minuten nach ein Uhr. Saturn im Sternbild Steinbock verlegt seine Aufgänge in die Zeit um Mitternacht. Anfang Juni steigt der Ringplanet zwanzig Minuten vor zwei Uhr morgens über die östliche Horizontlinie, zu Monatsende bereits eine Viertelstunde vor Mitternacht.

Anfang Juni geht die Venus kurz vor vier Uhr im Osten auf (hier nahe Halle). Rechts davon sind Mars, Jupiter und Saturn Bildrechte: Stellarium.org

Phänomen: Leuchtende Nachtwolken

Vielleicht haben Sie bei Ihrer Planetenbeobachtung noch das Glück, leuchtende Nachtwolken zu sehen. Von Ende Mai bis August ist dieses Phänomen am Nachthimmel zu erleben. Schauen Sie abends nach Sonnenunter- oder morgens vor Sonnenaufgang nach Nordwest (abends) oder Nordost (morgens). In etwa zwischen zehn und zwölf Uhr abends oder halb drei bis halb fünf am Morgen sind die Chancen am größten, das Phänomen zu erleben.

Die leuchtenden Nachtwolken, bei den Meteorologen auch NLC benannt, vom englischen noctilucent clouds, sind keine klassischen Wolken, wie die, aus denen Regen (Nimbostratus) und Gewitter (Cumulonimbus) kommen, oder vielleicht die Cumulus humilis, die Schönwetterwolken. Für ein Lichtspektakel in der Nacht sind sie nicht geeignet. Dafür fehlen ihnen entscheidende Voraussetzungen. Mit meist unter 10 Kilometer Höhe sind sie viel zu niedrig. Um es weithin glitzern und funkeln zu lassen, brauchen wir große Höhe, wenig Wasser, dünne Atmosphäre und richtig frostige Temperaturen.

Leuchtende Nachtwolken nördlich von Leipzig. Aufgenommen im Juni 2021. Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

Das alles finden wir bei Wolken am Rand des Weltalls, in der Mesopause der Erdatmosphäre. Das ist die Grenzschicht zwischen der Mesosphäre (zwischen 50 und 80 Kilometer) und der Thermosphäre (bis 500 Kilometer). Und während es bei uns im Sommer warm ist, gibt es in dieser Schicht von Mai bis August sehr tiefe Temperaturen. Bis zu minus 120 Grad sind nötig, damit das wenige Wasser, das in dieser Höhe vorhanden ist, zu Eiskristallen gefriert. Die leuchten aber nicht von selbst. Sie werden von der gerade auf- oder untergegangenen Sonne angestrahlt und reflektieren dieses Licht. Das ist wie bei der ISS, die wir zu ähnlichen Zeiten sehen können, weil sie ebenfalls die Sonne reflektiert.