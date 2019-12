Statt um neun oder um zehn Uhr ins Bett zu gehen bleiben zunächst vor allem die Familien in den städtischen Gegenden bis elf oder bis Mitternacht wach. Sie müssen allerdings trotzdem um sechs Uhr in der Frühe aufstehen. Sie haben also weniger Schlaf und werden im Laufe des Tages immer müder, bis sie dann wieder spät ins Bett gehen. Deshalb können sie jetzt am Stück durchschlafen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist der zweite Schlaf praktisch verschwunden.

Professor Roger Ekirch, Historiker