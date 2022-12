Schwedische Studie Nährwertprobleme bei vegetarischen Fleisch-Ersatzprodukten

Wiederkäuer müsste man sein. Das sind die einzigen Säugetiere, die kein Problem mit der Phytinsäure (auch Phytat genannt) haben und sie im Körper abbauen können. Der Mensch hingegen kann das nicht. In unserem Magen- und Darmtrakt kann die Phytinsäure stattdessen Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Kalzium oder Magnesium unlöslich binden. Diese wichtigen Mineralstoffe stehen unserem Körper dann nicht mehr zur Verfügung. Phytinsäure ist aber natur- und produktionsbedingt in vielen vegetarischen Fleischersatzprodukten enthalten. Das wiederum führt dazu, dass Nährwertangaben auf solchen Produkten zum Teil unbrauchbar (man könnte sogar sagen: irreführend) sind. Wer sich darauf verlässt, könnte es letztlich sogar mit Eisenmangel zu tun bekommen. Zu diesem Schluss kommt eine schwedische Forschungsgruppe unter Leitung von Cecilia Mayer Labba von der Technischen Hochschule Chalmers in Göteborg. "Sowohl Eisen als auch Zink reichern sich bei der Proteinextraktion an. Deshalb werden bei den Produkt-Inhaltsstoffen hohe Gehalte angegeben", sagt die Wissenschaftlerin, "aber die Mineralien sind an Phytate gebunden und können vom Körper nicht aufgenommen und verwertet werden."

Hülsenfrüchte wie z.B. Sojabohnen enthalten immer Phytate (Phytinsäure). Bildrechte: Colourbox.de

Untersucht wurden 44 Fleischersatzprodukte. Zwar waren das nur solche, die es auf dem schwedischen Markt gibt. Aber das zugrunde liegende Problem dürften auch viele andere Hersteller haben. Denn Phytate kommen ganz natürlich in Hülsenfrüchten und Getreide vor - sie reichern sich an, wenn Proteine für die Verwendung in Fleischersatzprodukten extrahiert werden. Das Eiweiß wird dann hohem Druck und hohen Temperaturen ausgesetzt, wodurch die Proteine umstrukturiert werden (das sogenannte Texturieren), so dass ein Produkt entsteht, das sich "fleischiger" anfühlt und kaufreundlicher ist.



In allen Produkten auf Soja-, Erbsen- oder Weizenbasis wurde dementsprechend ein hoher Phytatanteil nachgewiesen - was wiederum dazu führt, dass vom Eisen und Zink in diesen Produkten kaum etwas im Körper ankommt.