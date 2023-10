Ein Team von Forschern um Sam Parnia von der New York University School of Medicine in den USA hat jetzt in einer aufwendigen Studie solche Nahtoderlebnisse von Patienten mit Herzstillstand erforscht und nach Merkmalen gesucht, die zeigen, dass das Gehirn eines sterbenden Menschen noch aktiv ist. Unter anderem die österreichische Tageszeitung der Standard hat kürzlich über die Arbeit berichtet.

Von den Überlebenden waren 28 Menschen ausreichend fit, um den Forschern in Interviews über ihre Nahtoderlebnisse zu berichten. Einige davon schilderten, wie sie verstorbene Angehörige wiedertrafen, wie etwa die eigene Großmutter geraten hatte, umzukehren und ins Leben zurückzukehren. Andere schilderten, durch einen Tunnel gegangen zu sein und von einem intensiven Gefühl der Liebe durchdrungen worden zu sein. Wiederum andere berichteten, wie ihr Bewusstsein den Körper verlassen und die Szene von außen beobachtet hatte. In einer Schilderung wurde nicht nur das eigene Leben, sondern auch alle Auswirkungen auf die soziale Umwelt bilanziert.

Doch nicht alle Erlebnisse sind positiv. Es wird auch von Aufenthalten in tiefer Dunkelheit berichtet, von Stimmen, die weiter in die Tiefe ziehen wollen, oder von Personen ohne Gesichter in Roben, die die Welt in Grautönen versinken lassen wollen. Auch die Wiederbelebung selbst wird teilweise miterlebt, wenn sich Menschen daran erinnern, wie der Defibrillator auf die Brust aufgesetzt wird und der Stromstoß den Körper durchzuckt. In solchen Fällen kann es sogar passieren, dass Patientinnen und Patienten eine posttraumatische Belastungsstörung davontragen.