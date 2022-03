Es wurde eine schlaflose Nacht für Francesca Moresco und ihr Team. Statt schichtweise das Nanocar Azulene Explorer für die TU Dresden zu steuern, blieben alle drei Pilotinnen wach. Am Ende wurde es dann Platz fünf beim Nanocar-Weltcup in Toulouse, dem zweiten dieser Art. Den Sieg fuhren andere ein, nämlich das spanisch-schwedische Team und das japanische.

Was war los bei den Dresdnern )die beim ersten Mal, der Weltpremiere 2017 immerhin Platz 3 erreichten) und ihrem 70-Atome-Molekül-Modell? Pressesprecher Matthias Hahndorf vom Center for Advancing Electronics der TU Dresden schildert das Dilemma im Gespräch mit MDR WISSEN: "Zwischen 23:00 Uhr und heute früh ist es einfach nicht gefahren. Das Nanocar kam einfach nicht mehr von der Stelle. Da waren einzelne Moleküle im Weg, Rückstände von Lösungsmitteln, die haben den Wagen behindert. Ansonsten wäre das Tempo gut gewesen. Heute früh hat er sich dann noch mal bewegt, insgesamt ist er 259 Nanometer gefahren."

Bildrechte: TU Dresden, Center for Advancing Electronics Dresden

Francesca Moresco (2.v.l.) und ihr Team haben eine schlaflose Nacht hinter sich Bildrechte: TU Dresden, Center for Advancing Electronics Dresden

