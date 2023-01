Er ist so groß wie einer kleiner Lieferwagen, sein geschätzter Durchmesser 3,5 bis 8,5 Meter. Und er kommt in der Nacht zu Freitag (27. Januar 2023) um 01:27 unserer Zeit der Erde bis auf 3.600 Kilometer nahe: Asteroid 2023 BU. Damit befindet er sich weit innerhalb der Flugbahn geostationärer Satelliten, aber deutlich oberhalb der Satelliten im erdnahen Raum oder der Internationalen Raumstation ISS, die in ca. 400 Kilometer Höhe über der Erde kreist.

Keine Gefahr, selbst, wenn er einschlägt

Laut Nasa besteht dabei keine Gefahr, dass der Asteroid auf der Erde einschlägt. Und selbst wenn, so wären die Folgen nicht dramatisch. 2023 BU würde sich in diesem Fall in einen Feuerball verwandeln "und weitgehend harmlos in der Atmosphäre zerfallen, wobei einige der größeren Trümmer möglicherweise als kleine Meteoriten herunterfallen würden", schreibt die Nasa.

Die Flugbahn des Asteroiden 2023 BU bei seiner dichtesten Annäherung an die Erde in der Nacht zum 27. Januar 2023. Bildrechte: NASA/ JPL - Caltech

3.600 Kilometer ist dennoch eine der dichtesten Aufzeichnungen eines derartigen Vorbeifluges. Aber es wird kein neuer Rekord. Den hält 2020 QG. Der Asteroid kam am 16. August 2020 nur 2.950 Kilometer entfernt an der Erde vorbei. Entdeckt wurde der Brocken, der ähnlich groß war wie unser Besucher am 27. Januar, erst, als er sich von der Erde entfernte. Ähnlich wie 2020 QG, der über dem südlichen Indischen Ozean der Erde ganz nahe kam, fliegt auch 2023 BU über die Südhalbkugel der Erde nahe an der Südspitze Südamerikas.

Amateur-Astronom auf der Krim entdeckte 2023 BU

Den Himmelskörper entdeckt hatte der Amateurastronom Gennadi Borisov am Margo-Observatorium auf der Krim vor einigen Tagen. Borisov machte sich bereits 2019 einen Namen, als er mit einem selbstgebauten Teleskop einen Kometen entdeckte, der auf seiner Reise aus der Tiefe des Weltraums unser Sonnensystem durchkreuzte. Der Komet 2I/Borisov erregte damals weltweites Interesse unter Astronomen, die seine Beobachtungen bestätigten.

Auch Borisovs jüngste Entdeckung nahmen internationale Sternwarten umgehend ins Visier, um die Umlaufbahn von "2023 BU" und damit mögliche Risiken für die Erde zu ermitteln. Eine Bedrohung durch den Asteroiden konnte dann schnell ausgeschlossen werden, wie Nasa-Wissenschaftler Davide Farnocchia erläuterte.