Um die Ausbreitung von Sars-CoV-2 zu bremsen, halten auch die NASA Mitarbeiter physischen Abstand zueinander und arbeiten seit Mitte März vom Homeoffice aus. Damit stehen sie vor den gleichen Herausforderungen wie zahlreiche Büroarbeiter: Der Hund bettelt um Aufmerksamkeit, den Kindern wird langweilig und durch die fehlende Trennung von Heim und Arbeit sammeln sich schnell Überstunden an.



Für das Curiosity-Team kommt hinzu: Die Ingenieure und Forscher konnten nicht alle Ausrüstung mit nach Hause nehmen. An ihrem gewöhnlichen Arbeitsplatz im Jet Propulsion Labratory (JPL) nutzen die Ingenieure beispielsweise spezielle Virtual Reality Brillen. Damit schauen sie sich die Umgebung des Rovers in 3D an, prüfen, wie weit sie ihn fahren lassen wollen und wo er sinnvoll mit seinem Roboterarm arbeiten kann.