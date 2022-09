Update 26. September: Sturmwarnung sorgt für weitere Verschiebung

Auch der für den 27. September geplante dritte Startversuch der Artemis-Mission musste verschoben werden. Nach technischen Problemen zuvor ist nun Tropensturm "Ian" schuld, der in dieser Woche auf die Küste des US-Bundesstaats Florida treffen soll - genau dort, wo sich das Raumfahrtzentrum Cape Canaveral befindet, von wo Artemis abheben sollte. Der Gouverneur von Florida hat bereits für 24 Bezirke den Notstand ausgerufen.



Am Sonntag will die US-Raumfahrtbehörde NASA entscheiden, ob die Trägerrakete von Artemis von der Startrampe wieder in den Hangar gebracht wird. Wenn dies passiert, wäre das aktuelle Startfenster passé, das noch bis zum 4. Oktober offen ist. Ein nächstes Fenster würde sich dann erst wieder vom 17. bis 31. Oktober öffnen.

Update 21. September: Tanktest zeigt neues Leck

Der Tank-Testlauf für die unbemannte Mondmission "Artemis" war insofern erfolgreich, als dabei wieder ein Leck gefunden wurde. Der NASA zufolge handelte es sich dabei um die gleiche Art Leck wie das, das zum Abbruch des Starts am 3. September geführt hatte. Die NASA hat noch nicht entschieden, oder es beim nächsten Starttermin am 27. September bleibt oder nicht.

Update 13. September: Test für kommende Woche geplant

Wie die NASA mitteilte, verzögern sich die Test der neuen Dichtungen für die Betankung mit flüssigem Sauerstoff. Sie sollen nun frühestens am 21. September stattfinden. Damit kann die SLS-Rakete frühestens am 27. September starten, wenn der Flug genehmigt wird. Das 70-minütige Startfenster öffnet sich um 18:37 unserer Zeit. Ein weiteres Startfenster beginnt am 2. Oktober um 20:25 Uhr MESZ für 109 Minuten.

Die Triebwerke der NASA-Mondrakete SLS. Gut zu sehen, die zeltartige Abdichtung für die Reparaturarbeiten. Bildrechte: Nasa/Chad Siwik

Nach zwei Fehlstarts steht die NASA unter Druck. Die Mondmission Artemis I muss ein Erfolg werden, sonst steht das gesamte Projekt, das Menschen zurück zum Mond bringen soll, zumindest zeitlich noch weiter in Frage. Um Verzögerungen zu verhindern, reparieren die Ingenieure die defekten Kupplungen und Zuleitungen für den Flüssigwasserstoff deshalb direkt auf der Startrampe. Dafür wurde der Bereich darum mit einer Art Zelt geschützt, um die Dichtungen unter kryogenen, superkalten Bedingungen überprüfen zu können. Das soll nach NASA-Angaben am 17. September geschehen.

Ausnahmegenehmigung für Rettungssystem beantragt

Normalerweise müsste das Raketensystem SLS noch einmal in den Hangar, um die Batterien für das Rettungssystem zurückzusetzen. Das versucht die NASA mit einer Ausnahmegenehmigung zu umgehen. Sie hat bei den Sicherheitsbehörden „einen Antrag auf Verlängerung der aktuellen Testanforderungen für das Flugbeendigungssystem gestellt“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Unabhängig davon setzen die Artemis-Teams die Vorbereitungen so fort, als wenn es sich um einen planmäßigen Flug handelt.

Die neuen Startfenster sind jetzt: