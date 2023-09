Dafür spricht auch, dass die Forschenden Hinweise auf Dimethyl Sulfit (DMS) in den Daten entdeckt haben, ein Molekül, das auf der Erde von biologischem Leben hergestellt wird.

Die Größe des Planeten könnte seine Schwerkraft lebensfeindlich machen

Allerdings gibt es auch einige Haken, die die Möglichkeit von Leben auf K2-18 b dämpfen. Da ist zunächst seine schiere Masse: K2-18 b ist etwa 8,6 Mal so massereich wie die Erde, was dazu führt, dass die Schwerkraft auf ihm gewaltig ist. In seinem Kern dürfte das Wasser des Ozeans unter hohem Druck zu Eis gepresst werden und der Ozean könnte zu heiß sein, um lebensfreundlich zu sein.

Der Hyzean dürfte zudem ziemlich fremd sein im Vergleich mit den Welten unseres Sonnensystems. Astronomen stufen K2-18 b als Sub-Neptun ein, also als Planeten einer Größe zwischen unserer Erde und dem Eisriesen Neptun. "Sub-Neptune gibt es zwar nicht in unserem Sonnensystem. Aber soweit wir wissen, handelt es sich um den häufigsten Typ von Exoplaneten in der Galaxie", sagt Subhajit Sarkar von der Universität Cardiff, der zum Team der Autoren gehört.

Forscher: Ausschau nach Leben halten aus untypischen Welten

Die Beobachtung der Welt soll nun unter anderem mit dem MIRI-Spektographen (Mid-Infrared Instrument) des Teleskops wiederholen. Das soll die bisherigen Ergebnisse bestätigen.