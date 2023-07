Die Nasa will nicht nur weit raus, sondern auch nah ran: Ein 2018 gestarteter Weltraumlaser hat zum ersten Mal eine detaillierte Struktur der Regenwälder der Welt erstellt. Der sogenannte GEDI-Laser scanne dabei nicht nur den Baumbestand und Zustand des Waldes an der Oberfläche, sondern analysiere dreidimensional auch die Tiefe der Baumkronen, heißt es in einer Mitteilung der Northern Arizona University.

Baumkronen gelten den am Projekt beteiligten Forschenden zufolge als wissenschaftlich bisher wenig durchdrungenes Gebiet. So gebe es mehr Wissen über die Marsoberfläche oder den Grund der Ozeane. Allerdings würden die meisten Arten der Welt in tropischen Wäldern leben und wiederum die meisten das Kronendach der Bäume als Lebensraum nutzen. Die Struktur des Regenwaldes sei wichtig, weil sie bestimme, wie die Tiere Zugang zu Ressourcen haben und Raubtieren entkommen. Diese Erkenntnisse würden helfen, die Anfälligkeit der tropischen Waldtiere für den Klimawandel zu verstehen. Die detaillierten 3D-Karten können zeigen, wo sich die Blätter und Äste in einem Wald befinden und wie sie sich im Laufe der Zeit verändern. Dies würde den Forschenden helfen zu verstehen, wie viel Biomasse und Kohlenstoff die Wälder speichern und wie viel sie verlieren, wenn sie gestört würden.