Die Schaufel hat den Maulwurf nun vollständig in den Boden gedrückt. Die kommenden Monate sollen zeigen, ob sich die Sonde jetzt weiter in die Tiefe graben kann. Drei Meter tief soll sie kommen, um ihre Mission erreichen zu können.

Die Nasa hat in den vergangenen 25 Jahren ein ganzes Arsenal an Rovern und Sonden auf unserem Nachbarplaneten Mars abgesetzt. Seit November 2018 gehört dazu auch Insight. Die stationäre Sonde soll neue Daten liefern über Geologie und Atmosphäre des roten Planeten und tut das auch mit großem Erfolg. Nur Deutschlands Beitrag zu dieser Mission hatte bislang ein technisches Problem.

Die Sonde HP3, Spitzname "Maulwurf", wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entworfen. Eigentlich sollte sie sich in den Boden eingraben, dort Temperaturen messen und so mehr Daten über den Kern des roten Planeten liefern. Doch das Material an der Oberfläche entsprach nicht den Bedingungen, von denen die Forscher ausgegangen waren. Statt locker und sandig zu sein, besteht er aus zementartigen Rostklumpen, die teilweise klebrig sind. Die Sonde, die sich durch Stöße selbst in den Boden rammen sollte, prallte ab und schraubte sich immer wieder aus der Marserde heraus.