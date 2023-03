Bei der MIssion soll ein bemanntes Raumfahrzeug Orion MPCV um den Mond herumfliegen, aber noch nicht landen. Free kündigte zugleich an, dass rund ein Jahr nach "Artemis 2" mit "Artemis 3" ein weiterer bemannter NASA-Flug inklusive einer Mondlandung erfolgen solle.

"Artemis 1" war am 11. Dezember 2022 nach knapp 26 Tagen im All im Pazifik gelandet. Die unbemannte Kapsel "Orion" reiste zuvor rund 1,4 Millionen Meilen durch den Weltraum, flog um den Mond und sammelte wichtige Daten. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA und andere Raumfahrtagenturen sind an dem "Artemis"-Programm beteiligt. Ziel ist die Rückkehr von Menschen auf den Mond, mit dem Fernziel einer Reise zum Mars.