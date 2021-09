Die Experten von der Uni Basel züchteten dafür Knorpelgewebe aus Zellen der Nasenscheidewand. Damit sollten die Knorpel im Knie repariert werden, was zuvor bereits bei isolierten Knieschäden gelungen war. Nun klappte offenbar auch der Einsatz bei degenerativen Erkrankungen wie Arthrose. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin " Science Translational Medicine " vorgestellt.

Im Operationssaal wird das gezüchtete Knorpelgewebe in Form und Größe an den Knorpelschaden im Knie angepasst. Bildrechte: Christian Flierl

Nachdem Tierversuche erfolgreich gewesen waren, überprüften die Biomediziner den Einsatz bei zwei menschlichen Probanden, die wegen einer Fehlstellung der Beinknochen an schwerer Arthrose litten. Nach der Operation mit dem Knorpelgewebe aus der Nase berichteten die zwei jungen Menschen von zurückgegangenen Schmerzen und einer erhöhten Lebensqualität. Allerdings konnte der Erfolg nur bei einem von beiden per MRT überprüft werden, zudem ist eine Untersuchungsgruppe von zwei Personen natürlich sehr klein.



"Wir haben mit unseren Ergebnissen die biologische Basis für eine Therapie gelegt und sind vorsichtig optimistisch", erklärt der Studienautor Prof. Ivan Martin. Nun müsse sich der neue Ansatz in vertiefenden Untersuchungen bewähren. Außerdem solle er auch für andere Arthrose-Arten weiterentwickelt werden.