Das indische Nasenspray wird in Indien für einen Preis pro Dosis von umgerechnet zwischen 3,50 und 9 Euro verkauft, ist also vergleichsweise günstig in der Herstellung. Zudem erfordert die Lagerung lediglich Temperaturen von zwei bis acht Grad Celsius, eine Aufbewahrung in gewöhnlichen Kühlschränken ist damit möglich, wodurch der Impfstoff leicht in alle Ecken der Welt gebracht und dort eingesetzt werden kann.

Chinesisches Nasenspray mit Antikörpern gegen Corona

Keine Impfung dagegen ist ein Nasenspray, das vom chinesischen Hersteller Sinovac entwickelt wurde und dessen Testergebnisse kürzlich als Vorabstudie veröffentlicht wurden. Das "SA58 Nasenspray" enthält künstliche Antikörper gegen Corona, die dann auf den Nasenschleimhäuten eintretende Viren blockieren sollen. Sind sie aufgebraucht, sind die Nutzer wieder ansteckbar, da sie keine eigene Abwehrreaktion entwickeln.

Dennoch kann das Nasenspray laut den noch nicht begutachteten Daten einen guten Schutz bieten. Insgesamt 6.662 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kliniken in China hatten je zur Hälfte "SA58" bekommen oder ein Placebo ohne Wirkstoff. In der Placebogruppe steckten sich demnach vier Personen mit dem Virus an (0,116 Prozent), in der Studiengruppe dagegen nur eine (0,026 Prozent). Damit habe der Schutz vor einer Ansteckung 77,7 Prozent betragen, gab das Unternehmen an.

VirX Nasenspray wirkt chemisch gegen Viren – auch gegen Grippe und RSV

Auch in Deutschland wird seit Herbst ein Nasenspray vertrieben, dass vor einer Ansteckung mit Corona schützen soll. Wie das chinesische Produkt ist auch VirX von Viromed keine Impfung, sondern lediglich eine Art Schutzschild vor Viren. Der Wirkstoff hier sind aber keine Antikörper, sondern Stickstoffmonoxid (NO), das eine chemische Barriere für die Viren darstellen soll. Es kann nicht nur präventiv, also zur Verhinderung einer Ansteckung eingesetzt werden, sondern auch therapeutisch, also bei bereits bestätigten Infektionen.

Das Nasenspray soll seine Wirkung entfalten, indem Stickstoffmonoxid das Spikeprotein von Corona inaktiviert und das Virus dadurch am Eintritt in die Zelle hindert. Diese Wirkung soll VirX auch gegen Influenza, RSV und gewöhnliche Erkältungserreger wie Rhinoviren entfalten. Bei einer sehr kleinen Phase-3 Studie mit nur etwas mehr als 300 Testpersonen konnte das Spray laut seinem Hersteller die Viruslast in der Nase von infizierten Personen rasch reduzieren.