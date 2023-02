Die Forscher untersuchten das Online-Verhalten der Menschen im Kontext der in der Fernsehsendung gezeigten Pflanzenarten. Sie extrahierten Google Trends und Wikipedia-Seitenzugriffe für alle vorgestellten Arten vor und nach der Ausstrahlung der einzelnen Episoden. Dabei stellten die Wissenschaftler einen erheblichen Einfluss von "Green Planet" auf das Interesse der Zuschauer an den in der Doku-Reihe porträtierten Pflanzenarten fest.

So erreichten bei Google Trend mehr als 28 Prozent der Suchbegriffe, die die in der BBC-Dokumentation erwähnten Pflanzen repräsentierten, in der Woche nach der Ausstrahlung der entsprechenden Folge einen Spitzenwert in der Popularität. Fast ein Drittel (31,3 %) der Wikipedia-Seiten, die sich auf die in "Green Planet" erwähnten Pflanzen bezogen, wurden in der Woche nach der Ausstrahlung häufiger besucht. Die Forscher stellten außerdem fest, dass die Menschen vor allem online nach Pflanzen suchten, die in der BBC-Dokumentation mehr Sendezeit erhielten.