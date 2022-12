Die Gutachter fanden ein Nest einer einzelnen Schlange und einen Rest einer abgestreiften Haut. Wahrscheinlich sei aber, dass es im Steinbruch noch weitere Individuen der Art gebe. Denn die reichlich vorhandenen Zaun- und Mauereidechsen bieten reiche Beute für die Tiere, die in kleinen Spalten und Höhlen in der offenen Felskante leben und dort genügend Sonne abbekommen, um ihre Körpertemperatur regulieren zu können.

Ein an die Felskante gebautes ehemaliges Werksgebäude wiederum hat sich zum Domizil für Fledermäuse entwickelt. Die Gutachter beobachteten ein und ausfliegende Vertreter der stark bedrohten Mopsfledermaus. An ihren Rufen erkannten sie auch Langohren, darunter wahrscheinlich Vertreter der Grauen Langohren, die ebenfalls als stark bedroht eingestuft sind. Die Tiere flogen unter der Decke und riefen sich gegenseitig Soziallaute zu. Zudem stellten die Experten fest, dass die feuchte Felswand an der Rückseite der Halle praktisch perfekte Bedingungen für eine Überwinterung vieler Fledermäuse bietet.

In den Schilfwiesen brütete zu diesem Zeitpunkt auch ein Rohrweihe-Paar. Die Greifvögel zählen neben Dorngrasmücke, Drosselrohrsänger, Fitis, Gartengrasmücke, Grünspecht, Kuckuck, Pirol, Teichralle und Zwergtaucher zu den insgesamt zehn bedrohten Vogelarten, die im Steinbruch heimisch sind. Für weitere 90 Arten spielt der Holzberg zumindest als Jagd- und Rastgebiet eine Rolle, etwa für die Uhus, die aus einem benachbarten Steinbruch herüberkommen. Auch die Rohweihen finden in der Umgebung ein großes Nahrungsangebot für die Aufzucht ihrer Brut.

Knoblauchkröte im Holzberggebiet. Bildrechte: Gunter Winkler

Unter den Amphibien fielen den Gutachtern vor allem die relativ umfangreichen Bestände der Knoblauchkröte als "bemerkenswert" auf. Allerdings: Auch für diese Art herrschen praktisch optimale Bedingungen, denn es gibt ein breites Angebot an Laichgewässern für die Eiablage. Zudem können sich die Kröten in den Feuchtwiesen und an Steinhaufen gute Winterquartiere schaffen. Wahrscheinlich bietet der Steinbruch so ein Habitat für das ganze Jahr.