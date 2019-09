Die Idee der Forscher: In naturnahen Wäldern in Deutschland dominieren vor allem Laubbäume wie Buchen und Eichen. Sie bilden im Sommer ein geschlossenes Blätterdach aus, das Schatten spendet. Am Waldboden wiederum verwittert totes Holz von abgestorbenen Bäumen. Das speichert einerseits selbst viel Feuchtigkeit. Andererseits deckt es den Boden ab und hält ihn so länger feucht. Dadurch ist das Klima in Naturwäldern kühler. Extreme Hitze soll so abgepuffert werden.

Eingriffe nur zum Schutz vor Waldbränden

Je nach Bundesland haben solche Gebiete unterschiedliche Namen. Sie heißen Bannwälder, Naturwaldzellen, Naturwälder, Naturwaldreservate oder Naturwaldparzellen. Bei der Auswahl haben die Behörden und Wissenschaftler darauf geachtet, möglichst vielfältige Arten von Geländetypen und Ökosystemen einzubeziehen. In allen Naturwäldern gelten dann ähnliche Regeln, beispielsweise:

Eingriffe durch Förster und Waldarbeiter sind nur zur Verkehrssicherung und zum Schutz vor Waldbränden erlaubt

Wissenschaftler forschen hier grundsätzlich nur mit Methoden, die ohne Zerstörungen auskommen. Bäume dürfen also nicht einfach gefällt und im Labor untersucht werden.

Die Naturwälder sollten nach Möglichkeit mindestens 20 Hektar groß sein und nicht durch Straßen oder ähnliches zerschnitten sein.

100 Jahre Erfahrung im Schwarzwald

In Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es solche Naturwälder erst seit dem Jahr 2000. In Thüringen wurden einige Waldstücke bereits in den 1950ern und 60ern umgewandelt. Am ältesten aber sind die Erfahrungen inzwischen im Schwarzwald in Baden-Württemberg, wo es bereits seit über 100 Jahren Gebiete gibt, in die nicht mehr forstwirtschaftlich eingegriffen wird.

In den Bannwäldern dort fühlte sich auch die Fichte rund 80 Jahre lang wohl. In Höhen von über 800 Metern war es lange Zeit zu kühl für Borkenkäfer. Doch das hat sich in den vergangenen 20 Jahren geändert. Inzwischen sind auch dort etwa 75 Prozent der Fichten vom Borkenkäfer befallen. Die bereits abgestorbenen Bäume wurden in den Wäldern zurück gelassen. Ihr totes Holz spendet Pflanzen und Tieren Nahrung.

Bislang nur 3 Prozent Naturwald