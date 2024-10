Wissen-News Dresdner Forscher bringen Roboterhand das Fühlen bei

30. Oktober 2024, 09:46 Uhr

Roboter können operieren, Unkraut jäten, Autos zusammenbauen, schwere Lasten tragen und das in Zukunft mit noch mehr Feingefühl. Experten vom Fraunhofer IWS in Dresden haben dafür Konzepte aus der Natur mit Sensorik und 3D-Druck kombiniert. So können Roboter in Zukunft noch besser mit ihren Händen "fühlen".