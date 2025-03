Der Frühling ist da. Meteorologisch ist dies zwar bereits seit dem 1. März so, jedoch bestimmt der astronomische Termin den Zeitpunkt, an dem Tag und Nacht gleichlang sind – auch Tagundnachtgleiche oder Äquinoktium genannt. Das passiert zweimal im Jahr: einmal im September und einmal im März.

Am 20. März um 10:01 Uhr (MEZ) wird in diesem Jahr der Frühling eingeleitet. Doch in manchen Jahren beginnt der Frühling am 19. oder 21. März. Woher kommt der Unterschied?