Den Experten der University of California in San Francisco zufolge war der gelähmte Mann in der Lage, mit dem Roboterarm Objekte zu greifen, zu bewegen und wieder abzulegen – allein, indem er sich die Aktionen in Gedanken vorstellte. Die Vorrichtung, eine neuartige Gehirn-Computer-Schnittstelle, arbeitete dabei sieben Monate lang, ohne dass sie justiert werden musste. Bisher hätten solche Geräte laut den Studienautoren nur ein bis zwei Tage fehlerfrei funktioniert. "Diese Mischung aus dem Lernen zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz läutet die nächste Phase für Gehirn-Computer-Schnittstellen ein", erklärt der beteiligte Forscher Karunesh Ganguly. "Dies ist genau das, was wir brauchen für besser ausgereifte, lebensnahere Funktionen."