Bei der interdisziplinären Veranstaltung namens "Building the Future: From Bauhaus' Form Follows Function to Form Follows Material" diskutieren die Experten aus Architektur, Bau und Design den aktuellen Forschungsstand und auch, welche Hürden noch zu bewältigen sind. Angelehnt ist der Titel an den auch im frühen Bauhaus genutzten Gestaltungsgrundsatz "from follows funktion", also die Form folgt der Funktion, neu interpretiert durch die Möglichkeiten fortschrittlicher Technologien wie 3D-Druck, bei dem das Prinzip "form follows material", also die Form folgt dem Material, angewandt werden kann.