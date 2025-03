"Wir konnten zeigen, dass die Produktion von Essigsäure parallel einen ausgeklügelten Mechanismus antreibt, bei dem Natrium-Ionen aus der Bakterienzelle in die Umgebung gepumpt werden", erklärt der Studienautor Volker Müller. "So sinkt die Natriumkonzentration in der Zelle, da die Zellhülle für die Ionen eine Art Damm darstellt. Wird dieser Damm geöffnet, strömen die Natrium-Ionen in die Zelle zurück und treiben dabei eine Art molekulare Turbine an, die ATP erzeugt." Dabei handelt es sich um ein energiereiches Molekül, das die Zellen benötigen, um damit lebenswichtige Reaktionen anzutreiben.