Ein neues Ökosystem für Chemiebetriebe

Entwickelt hat Häußler dieses Prinzip während seiner Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Konstanz am Bodensee. Teile der wissenschaftlichen Arbeit veröffentlichte er 2021 im renommierten Journal „nature“. Doch danach machte er die frustrierende Erfahrung: „Wenn ich das selbst nicht in die Anwendung bringe, dann passiert es einfach nicht.“ Denn die bestehenden Industrieunternehmen würden ihre Produkte von sich aus nicht verändern.

Häußler musste also selbst gründen und schloss sich dazu mit Philipp Kessler zusammen, einem erfahrenen Start-up-Gründer. Im Februar 2024 hoben sie Aeveloop aus der Taufe. Sechs Monate später gab es bereits die ersten Prototypen. Und 2025 zog das junge Unternehmen schließlich nach Leipzig. Neben Fördergeldern war dafür auch das im Aufbau befindliche „Centre for the transformation of Chemistry“ (CTC) entscheidend. Denn das CTC soll an seinen Standorten in Delitzsch und in Leuna sehr vielen ähnlichen Ansätzen zum Durchbruch verhelfen, nämlich chemische Produkte grundsätzlich recycelbar zu machen. Das wird in Zukunft neues Know-how schaffen, von dem die Firma profitieren kann und auf der anderen Seite neue Arbeitskräfte und Industriepartner anlocken.

Viele Start-ups scheitern – aber einige schaffen den Durchbruch