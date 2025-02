Die radioaktiven Abfälle aus Kernkraftwerken können einer Studie nach in deutlich weniger schädliche Elemente umgewandelt werden und das theoretisch schon in zehn Jahren. Die Umsetzungsstudie für den Bau einer sogenannten Transmutationsanlage wurde von der Bundesagentur für Sprunginnovationen in Leipzig (SPRIN-D) in Auftrag gegeben. Dabei wurde ein Szenario durchgespielt, bei dem die Umwandlungsanlage in einem der stillgelegten Atomkraftwerke entsteht, die in Deutschland mittlerweile als Zwischenlager für Atommüll dienen.