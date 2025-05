Der Traum, aus billigeren Rohstoffen Gold herzustellen, ist ein lang gehegter. Doch von Erfolg gekrönt war er bisher nicht. Im Deutschland des frühen 18. Jahrhunderts etwa behauptete Johann Friedrich Böttger, ihm sei das Kunststück gelungen, Silber in Gold verwandeln zu können. Ein Versprechen, was er nicht halten konnte und was ihm eine Haft in Meißen einbrachte. Dort versuchte er sein Glück, angetrieben vom klammen sächsischem Kurfürsten August dem Starken. Gold konnte Böttger nie herstellen, allerdings gelang ihm 1708, zusammen mit Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, eine andere Entdeckung – zufällig stellen die beiden Porzellan her. Den Weltruhm des Meißner "weißen Golds" konnte der vermeintliche Alchemist nicht mehr erleben, denn Böttger starb 1719, gerade einmal 37 Jahre alt, an den Folgen der jahrelangen Exposition giftiger Gase, die aus den Brennöfen seiner Labore strömten.

Was dem gebürtigen Schleizer vor 300 Jahren verwehrt blieb, ist jetzt Forschern in der Schweiz gelungen. Physiker haben am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf aus Blei Gold gemacht. Bei der Kollision von Bleikernen fast bei Lichtgeschwindigkeit sei die Umwandlung von Blei in Gold durch einen neuen Mechanismus gemessen worden, teilte die Organisation in Genf mit. Das Cern macht aber gleich klar: Ein sagenhafter Goldschatz, wie ihn sich August der Starke in Sachsen erträumt hatte, wird nicht entstehen.