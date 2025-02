"Der Südpol, das letzte Geheimnis des Erdballs", so schrieb die Ostdeutsche Rundschau (aus Wien) am 11. August 1901 über die erste deutsche Expedition in die Antarktiks. Das deutsche Forschungsschiff "Gauß", ein Dreimaster, eine sogenannte Barkentine, brach an Tag diesem Richtung Südpol auf. Auf ihrer Reise machten die Wissenschaftler tausende Fotos vom Eiskontinent. Leipziger Forscher stellen die Bilder der Expedition jetzt online. Eine Expedition mit Hundeschlitten fährt über eine unendlich weite Eisfläche auf einen fernen Berg am Horizont zu. Das Segelschiff Gauß liegt festgefroren inmitten einer riesigen Packeisfläche. Ein Ballon steigt für Forschungszwecke in den antarktischen Himmel auf: Diese und weitere Fotos von Deutschlands erster Expedition zum Eiskontinent hat das Leibniz Institut für Länderkunde (IfL) in Leipzig jetzt veröffentlicht. Bis zum Frühjahr sollen alle rund 1.400 Bilder der Forschungsreise aus den Jahren 1901 bis 1903 frei zugänglich im Internet veröffentlicht werden.