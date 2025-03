Klimaneutral bis 2045, das soll künftig sogar im deutschen Grundgesetz stehen. In vielen Bereichen sollen fossile Energieträger durch elektrischen Strom ersetzt werden. Dort, wo das nicht so einfach möglich ist, also beispielsweise in der Schifffahrt, könnten Biokraftstoffe eingesetzt werden. Diese Kraftstoffe sind zwar mit einem geringeren CO2-Impact verbunden, gelten aber bislang nicht als wettbewerbsfähig mit konventionellen Kraftstoffen.

In Leipzig forscht man am Deutschen Biomasseforschungszentrum DBFZ daran, wie sich diese Kraftstoffe effizienter erzeugen lassen. Eine neue Pilotanlage soll in den kommenden Jahren ermitteln, wie sich Biomethan aus Agrarnebenprodukten und Biomüll herstellen lässt – und wie sich der Methanertrag in diesem Prozess maximieren lässt.

Keine Biomasse, die für Tierfutter und Nahrung verwendet werden kann