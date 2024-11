Ein Team von Wissenschaftlern um Laura Nousch vom Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden hat Hochtemperatur-Brennstoffzellen-Stapel entwickelt, die Ammoniak direkt und mit hohem Wirkungsgrad in elektrische Energie umwandeln können. In der Anlage entstehen Strom und Wärme gemeinsam und das ohne CO2-Emissionen.