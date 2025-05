Die Dissertation von Priya Reddys wurde für den Tanzwettbewerb ausgewählt und wurde mit Hilfe der Universität produziert. Die Doktorandin erforscht an der Friedrich-Schiller-Uni und am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in der Saalestadt die Immunantwort von Pflanzen, genauer gesagt von Arabidopsis, also Schaumkressen, auf Bakterien. "Forschung ist nicht nur für Forschende da, sondern für jeden, der neugierig ist," erklärt die Wissenschaftlerin ihre Motivation. "Ich wollte bei 'Dance Your PhD' mitmachen, weil Wissenschaft so das Potential hat, ein größeres Publikum zu erreichen."