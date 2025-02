Dieses entsteht, wenn kosmische Strahlung auf Sauerstoff und Stickstoff in der oberen Atmosphäre trifft. Durch Niederschlag gelangt es auf die Erde und kann sich am Meeresgrund anreichern. Mit einer Halbwertszeit von 1,4 Millionen Jahren zerfällt es zu Bor und ermöglicht dadurch eine geologische Datierung, die mehr als zehn Millionen Jahre zurückreicht.

Denn Forscher vom HZDR haben jetzt in Zusammenarbeit mit der TU Dresden und der Australian National University möglicherweise einen solchen Marker entdeckt. Und zwar in einer Probe auf dem Meeresboden in mehreren Kilometern Tiefe im Pazifik. Es handelt sich dabei um Ferromangankrusten, hauptsächlich bestehend aus Eisen und Mangan, die sich im Laufe von Jahrmillionen langsam, aber stetig gebildet hatten. Um die Fundstücke zu datieren, analysierte das Team den 10Be-Gehalt mit einer hochempfindlichen Methode – der Beschleuniger-Massenspektrometrie am HZDR. Dabei erlebten die Forscher eine Überraschung. "Bei etwa zehn Millionen Jahren fanden wir fast doppelt so viel 10Be, wie es eigentlich zu erwarten gewesen wäre", berichtet Koll.