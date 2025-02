Kunststoffe sind in der Elektrizität höchstens als Isolatoren zu gebrauchen. Dieses frühere vermeintliche Wissen ist längst widerlegt, spätestens seit der Arbeit von Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid und Hideki Shirakawa, die in den 1970er-Jahren die bahnbrechende Entdeckung machten, dass man die elektrischen Eigenschaften von Polymeren durch ein gezieltes "Doping" drastisch verändern konnte. Durch Zugabe bestimmter chemischer Stoffe (zum Beispiel Jod oder andere Halogene) wurde aus dem ursprünglich schlecht leitenden Polyacetylen ein leitendes Material, dessen elektrische Leitfähigkeit um Größenordnungen anstieg. Dieses Phänomen war eine Sensation, weil Polymere bis dahin eben als klassische Isolatoren galten und niemand erwartet hatte, dass Kunststoffe metallähnliche oder halbleitende Eigenschaften besitzen könnten. Im Jahr 2000 bekamen die drei Wissenschaftler für ihre wegweisende Forschung den Chemie-Nobelpreis.

Seitdem ist viel passiert, aber ein Problem konnte bislang nicht gelöst werden: Polymere leiten zwar recht gut innerhalb einer Schicht ihrer Struktur (entlang der Polymerketten), aber nicht über die Schichten hinweg. In einem dreidimensionalen Koordinatensystem könnte man also sagen: In Richtung der x-Achse und y-Achse ist die Leitfähigkeit gut, in Richtung der z-Achse nicht.