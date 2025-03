Elektronische Häute, sogenannte E-Skins, kommen derzeit schon in der Robotik zum Einsatz. Sie sollen es dem Roboter ermöglichen, Dinge zu erfühlen und den menschlichen Tastsinn zu ersetzen. Bislang hatte die Technologie aber Grenzen: Gerade, wenn E-Skins komplizierte Funktionen haben, ist das oft mit viel Elektronik und Batterien verbunden. "Bisherige Technologien erfassen Magnetfelder mit vielen einzelnen Sensoren und Transistoren – ähnlich den Berührungssensoren in einem Smartphone-Display", erklärt Denys Makarov vom Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). Deshalb sei sein Ziel gewesen, ein System zu entwickeln, das energieeffizienter sei und besser zum Menschen und seiner weichen Haut passe.