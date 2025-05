Kurz vor Ostern kam sie: die jährliche Leistungsschau der eierproduzierenden Betriebe. Und die Botschaft war in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gleichermaßen positiv: 478 Millionen Eier wurden 2024 in Thüringen gelegt (1,3 Prozent mehr als im Jahr davor), 698 Millionen in Sachsen-Anhalt (plus 1,5 Prozent) und sogar 961 Millionen in Sachsen (plus 8 Prozent), in allen drei Bundesländer zum großen Teil in Bodenhaltung.