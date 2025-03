Bildrechte: PantherMedia/Herbert Lewald

Dickhäuter in Kenia Elefanten planen ihre Wege nach Energieeffizienz

26. März 2025, 11:34 Uhr

Afrikanische Elefanten planen ihre Wege so, dass sie möglichst viel Energie sparen und zugleich viel Nahrung aufnehmen können. Das hat eine Studie auf Basis der GPS-Tracks von über 150 Elefanten in Kenia ergeben, an der auch Forscher der Uni Jena beteiligt waren.