"Es wäre in Zukunft möglich, eine Power-to-Methanol-Anlage mit einer Photovoltaik- oder Windkraft-Anlage zu koppeln, im Teillastbetrieb zu fahren und trotzdem kompetitive Produktionskosten zu erzielen", so Fogel. Zwar sind die eigentlichen Produktionskosten einer solchen Anlage gar nicht so hoch – jedoch müsste zuerst massiv in die Infrastruktur für solche Anlagen investiert werden. Fossile Rohstoffe bleiben deswegen vorerst konkurrenzlos billig.