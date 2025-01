Schwarmbeben in Sachsen sind keine Einzelereignisse. Das zeigt die Auswertung der Daten des mitteldeutschen Seismologieportals. Nach dem ersten Bebenzyklus am 3. Januar registrierten die Erdbebenmessstationen bis zum 7. Januar weiter 97 leichte Beben im Vogtlandkreis und zwei Beben in Tschechien (Okres-Cheb). Das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) vermutet, dass diese Beben "möglicherweise nach längerer Pause eine neue aktive Phase des Erdbebenschwarms, der am 18. März 2024 begonnen hat", markieren. Insgesamt wurden laut LfULG seither circa zweitausend Beben in dem Schwarm registriert, 16 davon haben die Magnitude 2,0.

Tektonisch gehören Ostthüringen und Westsachsen mit dem Vogtländischen Schwarmbebengebiet, zusammen mit dem Oberrheingraben, der Niederrheinischen Bucht und der schwäbischen Alb, zu den seismisch aktivsten Regionen bundesweit. Die besonders gefährdeten Regionen in Deutschland werden in der DIN 4149 in vier Erdbebenzonen (0 = keine Gefährdung bis 3 = starke Gefährdung) unterteilt (siehe Grafik).

Schwarmbeben im Vogtland können Monate anhalten