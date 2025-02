Um einer Namensverwirrung vorzubeugen: Santorin ist ein ringförmiger Archipel, der aus seiner gleichnamigen Hauptinsel und weiteren kleinen Inseln besteht. Oft wird der Name auch mit Santorini transkribiert. Die Hauptinsel wird im Griechischen außerdem auch Thira oder Thera genannt.

Für den in diesem Artikel thematisierten Unterwasservulkan gibt es ebenfalls zwei geläufige Namen: Kolumbo und Kolumbos.

Wir nutzen in diesem Artikel die Varianten Santorin und Kolumbo.

Santorin: 1650 und 1956 geschahen die Katstrophen, vor denen man sich wieder fürchtet

Ganz in der Nähe der meisten Epizentren ist auch der Krater des Unterwasservulkans Kolumbo. Bei dessen letztem großen Ausbruch im Jahr 1650 geschah das, was man im schlimmsten Fall auch jetzt wieder befürchtet: Menschen starben, Gebäude wurden zerstört, und nach dem Kollaps des Vulkans entstand ein gewaltiger Tsunami, der noch auf 150 Kilometer entfernten Inseln Schäden anrichtete. Bildrechte: H. Sigurdsson, S. Carey, M. Alexandir, K. Croff | NOAA

Könnte das wieder bevorstehen? Haben die aktuellen Beben überhaupt mit vulkanischer Aktivität zu tun? Das steht bislang noch nicht fest. Vulkanische Aktivitäten seien eine mögliche Ursache, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und vom GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam, die sich intensiv mit den Beben befassen.

Eine andere Möglichkeit sind demnach Bewegungen von Erdplatten, die zu Spannungen im Gestein und plötzlichem Entladen dieser Spannungen und damit zu Erdbeben führen können. Aber auch eine Kombination sei denkbar, heißt es von den beiden Forschungszentren, weil sich einzelne Segmente der Ägäischen Erdplatte in der Region um Santorin um wenige Millimeter voneinander wegbewegen. "Das führt zu einer Dehnung und Ausdünnung der Erdkruste, in etwa so, als ob man einen zähen Teig auseinanderzieht, der dann in der Mitte dünner wird. Dort, wo die Kruste sich dehnt, können Fluide und Magmen aufsteigen." Bildrechte: Marius Isken, GFZ

Anders als bei Erdbeben gibt es bei Vulkanausbrüchen häufig deutliche Anzeichen im Vorfeld. Dazu zählen Bodenhebungen und Schwarmbeben, die sich vor einem Ausbruch verstärken und in höhere Schichten der Erdkruste wandern. "Bisher ist die Datenlage noch nicht ausreichend, um vor einem unmittelbar bevorstehenden Ausbruch zu warnen", heißt es von GEOMAR und GFZ. "Dennoch sind die Warnhinweise, etwa Steilküsten zu vermeiden, richtig und wichtig", schreiben die Expertinnen und Experten der beiden Forschungszentren.

Aber auch an Erdbeben ohne Vulkanausbruch gibt es unschöne Erinnerungen auf Santorin, und die sind noch nicht so alt. Im Juli 1956 bebte die Erde mehrfach, der erste und stärkste Erdstoß hatte eine Magnitude von 7,7 – 13 Minuten später folgte ein Nachbeben mit einer Magnitude von 7,2. Dieses zweite Beben trat in der oberen Erdkruste auf und verursachte einen lokalen Tsunami mit Wellenhöhen von bis zu 22 Metern auf der Insel Amorgos. Bei der Katastrophe starben 53 Menschen.