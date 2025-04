Wie aus dem Erdbebenbeobachtungsdienst "Seismologie in Mitteldeutschland" hervorgeht, bebte die Erde um 8:37 Uhr am Montagmorgen (14. April 24). Der Dienst gab eine Stärke von 1,6 aus. Das Epizentrum befand sich laut Erdbebennews.de nur wenige Kilometer nördlich von Themar in einer Tiefe von 14 Kilometern.