Erdbeben bis zur Stärke 2 oder 3 sind selten wahrnehmbar, aber messbar. Das letzte bekannte große Erdbeben in der Region ereignete sich am 7. April 1847. Damals gab es Schäden an Gebäuden. Es war laut Geoforschungszentrum Potsdam "das stärkste einer Erdbebenregion, die im wesentlichen den Thüringer Wald und das Thüringer Becken umfasst". Für eine Forschungsarbeit, die 1995 erschien, wurden die Schäden aus historischen Quellen dokumentiert ( hier als pdf ).

Anfang dieses Jahres hatte die Erde im sächsischen Vogtlandkreis zum ersten Mal messbar gebebt – mit einer Stärke von 2,5. Die Bewegung war aber in Thüringen kaum zu spüren. Das Epizentrum hatte etwa zehn Kilometer unter der Erdoberfläche in Klingenthal gelegen. Das letzte größere Beben am 18. Oktober 2024 in der Lausitz hatte eine Stärke von 3,1. Betroffene berichteten damals, dass Teller und Tassen im Schrank geklirrt und Häuser spürbar gewackelt hätten.