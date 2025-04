Wie aus dem Erdbebenbeobachtungsdienst "Seismologie in Mitteldeutschland" hervorgeht, bebte die Erde um 8:37 Uhr am Montagmorgen (14. April 25). Der Dienst gab eine Stärke von 1,6 aus. Das Epizentrum befand sich laut Erdbebennews.de nur wenige Kilometer nördlich von Themar in einer Tiefe von 14,4 Kilometern.

Tektonische Erdbeben sind in dieser Region sehr selten. Erdbeben in Thüringen konzentrieren sich vor allem auf Ostthüringen im Grenzbereich zu Sachsen und Sachsen-Anhalt, so der Landeserdbebendienst. "Daneben erinnern aber auch immer wieder schwach fühlbare Beben, dass die Störungszone Gera-Jachymov und die sie kreuzende Störungszone Leipzig-Regensburg tektonisch noch aktiv sind."

Kleine Erdbeben nur messbar

Erdbeben bis zur Stärke 2 oder 3 sind selten wahrnehmbar, aber messbar. Das letzte bekannte große Erdbeben in der Region ereignete sich am 7. April 1847. Damals gab es Schäden an Gebäuden. Es war laut Geoforschungszentrum Potsdam "das stärkste einer Erdbebenregion, die im wesentlichen den Thüringer Wald und das Thüringer Becken umfasst". Für eine Forschungsarbeit, die 1995 erschien, wurden die Schäden aus historischen Quellen dokumentiert (hier als pdf).

Schwarmbeben im Vogtland