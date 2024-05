Möglichst genaue Vorhersagen von Erdbeben sind überlebenswichtig. Um genau das zu erreichen, sind Messungen in den tiefen Erdschichten bedeutsam. Bohrungen sollten dabei wirklich sehr tief gehen, so das Ergebnis einer Studie aus dem Vereinigten Königreich. Das Magma unter der Erdkruste zu beobachten, sei fundamental.

Catherine Booth vom Imperial College sagt: "Wir haben Vulkane auf der ganzen Welt betrachtet, dabei tiefer gebohrt als andere Studien davor." Dabei habe das Team so tief unter die Erde gegraben, die Struktur in den Magma-Zellen besser verstanden. "Im Gegensatz zu früheren Annahmen deutet unsere Studie darauf hin, dass der Auftrieb des Magmas und nicht das Verhältnis von festem und geschmolzenem Gestein die Eruptionen antreibt", so Booth.