Radverkehr Farbige Radwege: Mehr Sicherheit, weniger Konflikte

12. April 2025, 12:00 Uhr

Auf dem Leipziger Innenstadtring und in Berlin findet man sie in Grün, in Dresden und Erlangen in knalligem Rot, in Bielefeld wiederum sind sie backsteinfarben und in Gelsenkirchen und Tübingen hat man sich sogar für leuchtend blaue Radwege entschieden. Was den farbigen Radspuren gemein ist – sie sollen die Sichtbarkeit, Orientierung und Sicherheit für Fahrradfahrende im Straßenverkehr verbessern. Doch tun sie das tatsächlich?