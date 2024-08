Eine australisch-britische Studie hat die Geheimnisse des bemerkenswert gleichmäßigen Fluges von Turmfalken enthüllt. Die Analyse von Forschern des Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) in Australien und der University of Bristol in Großbritannien könnte dazu beitragen, die Designs und die Flugsteuerung von Drohnen zu verbessern und so die Sicherheit in der Luft zu erhöhen.