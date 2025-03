Insgesamt sechs Partner sind an dem Projekt beteiligt, das von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) geleitet wird. An der Hochschule Magdeburg-Stendal arbeitet Professorin Stefanie Schubert-Polizin mit ihren Mitarbeitern Anna Ilic und Paul Lieten daran, wie die Effektivität des Löscheinsatzes verbessert werden kann. In Simulationen hat das Team berechnet, wie sich das abgeworfene Löschmittel im Flug verhält. "In einer Strömungssimulation habe ich einen Zulauf an Wasser und lasse das nach unten auf eine Bodenplatte laufen. So kann ich erkennen, wie sich das Wasser im Flug verteilt und kann je nach Versuch die Wetterbedingungen, wie beispielsweise Windstärke, einstellen", erklärt Ana Ilic.