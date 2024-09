Vier Partner haben sich dafür zusammengeschlossen und im vergangenen Jahr 1,2 Millionen Euro Fördermittel erhalten: das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN, hier wird sogar schon seit 2018 daran geforscht) in Dummerstorf (bei Rostock), das Leibnitz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. in Greifswald, die PAN-Biotech GmbH in Aidenbach sowie die Hochschule Anhalt. Und hier, in Bernburg, haben die Zellhaufen ihre fleischtypischen Eigenschaften erhalten.