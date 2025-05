Doch was geschieht, wenn man diesen bekannten Stoff auf Temperaturen von über 4.500 Grad Celsius erhitzt – dem höchsten Schmelzpunkt eines Materials überhaupt? Die Antwort lieferte eine internationale Forschungsgruppe unter Leitung von Dominik Klein, der sowohl an der Uni Rostock, als auch am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf tätig ist. Die Wissenschaftler ließen den Kohlenstoff unter Extrembedingungen schmelzen und machten mit modernster Technik seine flüssige Struktur sichtbar.